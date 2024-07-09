Inter'e İspanyol kaleci

İtalyan devi Inter, Genoa'dan Josep Martinez'i 13.5 milyon Euro ve bonuslar karşılığında kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.07.2024 - 21:01
Inter'e İspanyol kaleci
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Serie A'nın son şampiyonu Inter, Genoa forması giyen İspanyol kaleci Josep Martinez'i kadrosuna kattı. Inter, tecrübeli oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İtalyan devi bu Transfer için İspanyol ekibine 13.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

26 yaşındaki kaleci Barcelona altyapısında yetişti. Martinez kariyerinde Las Palmas ve Leipzig formaları da giydi.


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