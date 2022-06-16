Inter, Marcelo Brozovic'in veliahtını buldu!

16 Haziran 2022 Perşembe, 00:00

Inter, Empoli'nin 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Kristjan Asllani'nin transferi konusunda anlaşma sağladı.

Sky Sport Italia'nın haberine göre; Inter ve Empoli arasında Asllani'nin transferi konusunda anlaşma sağlandı. Inter, 4 milyon Euro bedelle kiralayacağı Asllani'yi sezon sonunda 10 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna katacak.

EMPOLI'DE YETİŞTİ

Inter, bu bonservis bedelinin yanı sıra sezonu Stade Brestois'te kiralık geçiren 21 yaşındaki Uruguaylı santrforu Martin Satriano'yu da Empoli'ye gönderecek.

Empoli altyapısından yetişen ve bu sezon performansıyla Serie A'ya damgasını vuran 20 yaşındaki ön libero, 34 maçta 4 gol atıp 2 asist yaptı.