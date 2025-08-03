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Inter Miami'de korkutan sakatlık: Lionel Messi devam edemedi!

Inter Miami'de korkutan sakatlık: Lionel Messi devam edemedi!

3.08.2025 10:28:00
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Cumhuriyet Spor
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Inter Miami'de korkutan sakatlık: Lionel Messi devam edemedi!

Inter Miami'de Lionel Messi, Necaxa maçında sakatlandı. Yıldız futbolcu, acı içinde yerde kalırken maça devam edemedi. Sakatlık sonrasın Inter Miami'den ilk açıklama geldi.

ABD, Meksika ve Kanada takımlarının katıldığı Leagues Cup'ta MLS ekibi Inter Miami ile Meksika temsilcisi Necaxa karşı karşıya geldi.

4 gol ve 2 kırmızı karta sahne olan maçı Inter Miami penaltılarda kazandı. Inter Miami'nin gollerini Telasco Segovia ve Jordi Alba kaydetti. Necaxa'da ise goller Tomas Badaloni ve Ricardo Monreal'den geldi.

Inter Miami'de Maximiliano Falcon, Necaxa'da ise Cristian Calderon gördükleri kırmızı kartan ardından takımlarını 10 kişi bıraktı. Penaltılarda maçı 5-4 kazanan Inter Miami, sahadan galibiyetle ayrıldı.

MESSI OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Maçın 11. dakikasında ise Inter Miami'nin yıldızı Lionel Messi, girdiği bir ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Sağlık ekipleri Arjantinli yıldıza ilk müdahaleyi sahada yaptı.

Messi, maça devam edemedi ve kenara geldi. Karşılaşma sonrası Inter Miami Teknik Direktörü Javier Mascherano futbolcusunun sağlık durumuyla ilgili son durumu paylaştı.

Mascherano açıklamasında, "Leo, hamstring kasında bir ağrı hissetti ve sakatlığının durumunu yarına kadar bilemeyeceğiz. Ciddi bir şey olmayabilir çünkü ağrısı yoktu, sadece rahat hissetmiyordu." dedi.

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