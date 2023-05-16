Inter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında kendi sahasında Milan'ı konuk edecek. Milano derbisi TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.
Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, rövanş maçında kendi sahasında Stefano Pioli'nin takımı Milan'ı konuk edecek.
INTER - MILAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
INTER - MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği karşılaşma TV 8 kanalından naklen yayımlanacak.
Inter, Milan'ın ev sahipliğinde oynanan ilk maçı 2-0 kazanmıştı.
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