İnter - Napoli maçında yaşananlar gündem olmuştu: Mario Balotelli'den ırkçılık tartışmalarına sert tepki!

Yayınlanma: 01.04.2024 - 19:12

Güncelleme: 01.04.2024 - 19:12

Adana Demirspor'da forma giyen İtalyan yıldız Mario Balotelli, Inter - Napoli maçında Juan Jesus ile Francesco Acerbi arasında geçen diyalogdaki ırkçılık iddiası hakkında konuştu.

Bir Twitch yayınında konuşan Balotelli, "Yirmi bin kamera, yirmi bin mikrofon var ve Acerbi'nin hakaretine dair kanıt bulamadılar mı?" diyerek Acerbi'ye bir ceza verilmemesini eleştirdi.

NE OLMUŞTU?

17 Mart günü İtalya Serie A'nın 29. haftasında Inter ile Napoli, Guiseppe Meazza'da karşı karşıya gelmişti. Karşılaşma Darmian ve Juan Jesus'un golleriyle 1-1 sona ermişti. Karşılaşmanın 59. dakikasında Napoli'nin Brezilyalı oyuncusu Juan Jesus, Hakem Federico La Penna'nın yanına giderek Inter'in milli oyuncusu Francesco Acerbi'nin kendisine 'Zenci' dediğini söylemişti. Hakem bu konuşmanın ardından tecrübeli İtalyan savunmacıyı yanına çağırmış ve üçlü arasında bir konuşma geçmişti.

Francesco Acerbi



İTALYA MİLLİ TAKIMI'NDAN ÇIKARILMIŞTI

Yaşananların ardından İtalya Futbol Federasyonu ve İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Francesco Acerbi'yi şoke eden bir karara imza atmştı. 22 Mart'ta Venezuela ve 24 Mart'ta Ekvador ile hazırlık karşılaşması oynayacak olan İtalya'nın aday kadrosuna çağrılan Acerbi, apar topar kadrodan çıkarılmıştı. Tecrübeli savunmacının yerine ise Gianluca Mancini kadroya dahil edilmişti.

ACERBİ'YE CEZA ÇIKMAMIŞTI

Acerbi'nin söylediği iddia edilen sözler, mahkemeye taşınmıştı. İtalya'da görülen davada hakim Gerardo Mastrandrea, Acerbi hakkındaki suçlamaların düşmesine karar verdi. Haberde kararın gerekçesi olarak dava hakkındaki kararın delil yetersizliği sebebiyle alındığı ve Acerbi'nin beraat ettiğine yer verildi.