Irkçılık suçlamasından yargılanıyordu: Mahkemeden Francesco Acerbi kararı!

İtalya Seriie A'da oynanan Inter - Napoli maçında Juan Jesus'a ırkçı söylemlerde bulunduğu iddiasıyla yargılanan Inter oyuncusu Francesco Acerbi, delil yetersizliği sebebiyle beraat etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 19:20
Irkçılık suçlamasından yargılanıyordu: Mahkemeden Francesco Acerbi kararı!
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İtalya Seriie A'da oynanan Inter - Napoli maçında Juan Jesus'a ırkçı söylemlerde bulunduğu iddiasıyla yargılanan Inter oyuncusu Francesco Acerbi hakkında görülen davada karar verildi.

DELİLLER YETERSİZ

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; İtalya'da görülen davada hakim Gerardo Mastrandrea, Acerbi hakkındaki suçlamaların düşmesine karar verdi.

Haberde kararın gerekçesi olarak dava hakkındaki kararın delil yetersizliği sebebiyle alındığı ve Acerbi'nin beraat ettiğine yer verildi.

Irkçılık suçlamasıyla karşı karşıya kalan 36 yaşındaki oyuncu, İtalya Milli Takımı kadrosundan çıkarılmış ve yerine Roma forması giyen Gianluca Mancini kadroya dahil edilmişti.


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