Inter, Napoli'nin yenilmezlik serisini sona erdirdi

21 Kasım 2021 Pazar, 23:27

Seria A'da haftanın en önemli mücadelesinde şampiyonluk adayları Inter ve Napoli karşı karşıya geldi.

Bu maça kadar 12 maçta henüz hiç mağlubiyeti bulunmayan lider Napoli, 17.dakikada Piotr Zielinski ile 1-0 öne geçti.

Inter'in bu gole cevabı, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi. Hakan, 25. dakikada penaltıdan attığı golle maçta beraberliği sağladı.

Devre sona ermeden 44. dakikada Ivan Perisic ile 2-1 öne geçen Inter, 61. dakikada Lautaro Martinez ile farkı 2'ye çıkardı.

79.dakikada Napoli'den Dries Mertens, maçın skorunu belirleyen golü attı. Karşılaşma 3-2 Inter galibiyeti ile sonuçlandı.

Bu maçın ardından Inter, puanını 28'e yükseltti ve lider Napoli ile arasındaki puan farkını da 4'e düşürdü. Napoli'nin de yenilmesinin ardından Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de yenilgisiz tek takım Trabzonspor kaldı.