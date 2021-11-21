Inter, Napoli'nin yenilmezlik serisini sona erdirdi
İtalya Seria A'da lider Napoli, Inter deplasmanına çıktı. Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'in ilk golünü kaydettiği karşılaşma Inter'in 3-2 galibiyetiyle sonuçlandı. Napoli'nin de yenilmesinin ardından Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de yenilgisiz tek takım Trabzonspor kaldı.
Seria A'da haftanın en önemli mücadelesinde şampiyonluk adayları Inter ve Napoli karşı karşıya geldi.
Bu maça kadar 12 maçta henüz hiç mağlubiyeti bulunmayan lider Napoli, 17.dakikada Piotr Zielinski ile 1-0 öne geçti.
Inter'in bu gole cevabı, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi. Hakan, 25. dakikada penaltıdan attığı golle maçta beraberliği sağladı.
Devre sona ermeden 44. dakikada Ivan Perisic ile 2-1 öne geçen Inter, 61. dakikada Lautaro Martinez ile farkı 2'ye çıkardı.
79.dakikada Napoli'den Dries Mertens, maçın skorunu belirleyen golü attı. Karşılaşma 3-2 Inter galibiyeti ile sonuçlandı.
Bu maçın ardından Inter, puanını 28'e yükseltti ve lider Napoli ile arasındaki puan farkını da 4'e düşürdü. Napoli'nin de yenilmesinin ardından Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de yenilgisiz tek takım Trabzonspor kaldı.
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