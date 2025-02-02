Inter, Nicolo Zalewski'yi açıkladı!

Inter, Roma'dan Nicola Zalewski'yi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Inter, Nicolo Zalewski'yi açıkladı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2025 - 09:27

Inter, Roma'dan Nicola Zalewski transferini resmiyete döktü.

Inter, Polonyalı orta saha oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Inter ile Roma arasında yapılan kiralık anlaşmada satın alma opsiyonu da yer alıyor. İtalyan basını, Zalewski için bu satın alma opsiyonunun 6 milyon Euro olduğunu duyurdu.

Roma'da bu sezon 17 maçta süre bulan 23 yaşındaki Zalewski, 2 asist yaptı.

 


Etiketler: #Nicola Zalewski #roma #inter

İlgili Haberler

Nicola Zalewski'ye sürpriz talip!

Nicola Zalewski'ye sürpriz talip!
Mourinho istedi, Fenerbahçeli yetkili Roma'nın yıldız oyuncusu Zalewski'yi izledi

Mourinho istedi, Fenerbahçeli yetkili Roma'nın yıldız oyuncusu Zalewski'yi izledi
Adı Galatasaray ile anılmıştı: Beşiktaş'tan Nicola Zalewski açıklaması!

Adı Galatasaray ile anılmıştı: Beşiktaş'tan Nicola Zalewski açıklaması!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler