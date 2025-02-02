Inter, Nicolo Zalewski'yi açıkladı!

Yayınlanma: 02.02.2025 - 09:27

Güncelleme: 02.02.2025 - 09:27

Inter, Roma'dan Nicola Zalewski transferini resmiyete döktü.

Inter, Polonyalı orta saha oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Inter ile Roma arasında yapılan kiralık anlaşmada satın alma opsiyonu da yer alıyor. İtalyan basını, Zalewski için bu satın alma opsiyonunun 6 milyon Euro olduğunu duyurdu.

Roma'da bu sezon 17 maçta süre bulan 23 yaşındaki Zalewski, 2 asist yaptı.