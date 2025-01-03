Nicola Zalewski'ye sürpriz talip!
Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Nicola Zalewski'ye Marsilya'nın talip olduğu iddia edildi.
Roma ile henüz yeni sözleşme imzalamayan Nicola Zalewski'ye sürpriz bir talip çıktı.
Sportitalia'da yer alan habere göre; Marsilya, Nicola Zalewski ile ilgileniyor.
RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK
Haberde Fransız ekibinin, oyuncu için resmi görüşmeleri kısa süre içinde başlatacağı belirtildi.
Nicola Zalewski'nin adı daha önce Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la de geçmişti.
Roma ile henüz anlaşamayan 22 yaşındaki Polonyalı kanat oyuncusu, bu sezon 15 maça çıktı ve 2 asist yaptı.
Etiketler: #Nicola Zalewski #marsilya #roma
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