Villarreal maçında sakatlanmıştı: Yıldız oyuncudan Real Madrid'e kötü haber!
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in Avusturyalı oyuncusu David Alaba'nın Villarreal maçındaki sakatlığı sebebiyle ameliyat olacağı açıklandı.
Real Madrid'in yıldız defans oyuncusu David Alaba son oynanan Villareal maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle karşılaşmaya devam edememişti.
Yıldız oyuncunun çapraz bağlarının yırtıldığı ve sezonu kapattığı açıklandı.
Real Madrid'in açıklaması şu şekilde:
"Oyuncumuz David Alaba'ya yapılan testler sonucunda sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilmiştir. Oyuncu önümüzdeki günlerde ameliyat olacaktır."
ALABA SEZONU KAPATTI
Bu sakatlıkla birlikte David Alaba, Thibaut Courtois ve Eder Militao'dan sonra sezonu kapatan 3. oyuncu oldu.
Bu sezon Real Madrid formasıyla 16 resmi maça çıkan David Alaba bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı sağladı.
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