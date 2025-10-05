Cumhuriyet Gazetesi Logo
Inter sahasında farklı kazandı!

Inter sahasında farklı kazandı!

5.10.2025 09:28:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Inter sahasında farklı kazandı!

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Inter, Cremonese'yi sahasında 4-1 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Inter, ligde henüz mağlubiyeti olmayan Cremonese'yi konuk etti.

San Siro'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri, 6. dakikada Lautaro Martinez, 38. dakikada Ange-Yoan Bonny, 55. dakikada Federico Dimarco ve 57. dakikada Nicolo Barella kaydetti.

Cremonese'nin tek golü ise 87. dakikada Federico Bonazzoli'den geldi.

Inter, bu galibiyetle puanını 12 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Ligde ilk mağlubiyetini alan Cremonese ise 9 puanda kaldı ve 8. sırada konumlandı.

Öte yandan Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Inter gelecek hafta Roma'ya konuk olacak. Cremonese ise sahasında Udinese'yi ağırlayacak.

İlgili Konular: #inter #serie a #Cremonese

İlgili Haberler

Eski hakemden flaş Galatasaray - Beşiktaş maçı iddiası: 'Derbi tekrar edilebilir'
Eski hakemden flaş Galatasaray - Beşiktaş maçı iddiası: 'Derbi tekrar edilebilir' Hakem yorumcusu Deniz Çoban, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tekrar edilebileceğini öne sürdü.
Galatasaray'dan flaş hakem paylaşımı: 'Kol kola kardeşler'
Galatasaray'dan flaş hakem paylaşımı: 'Kol kola kardeşler' Galatasaray Kulübü, Beşiktaş maçında Yasin Kol'un bir pozisyonda avantaj oynatıp sonra düdük çalmasına tepki gösterdi.
Derbide flaş sakatlık: Galatasaraylı yıldız karşılaşmaya devam edemedi!
Derbide flaş sakatlık: Galatasaraylı yıldız karşılaşmaya devam edemedi! Galatasaray'da Wilfried Singo, Beşiktaş derbisinin 20. dakikasında sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.