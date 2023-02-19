Inter, Udinese'yi 3-1 yenerek Serie A'da zirve takibini sürdürdü

İtalya Serie A'nın 23. haftasında Inter, sahasında Udinese'yi konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 09:08
Inter, Udinese'yi 3-1 yenerek Serie A'da zirve takibini sürdürdü
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 23. haftasında Inter, Udinese'yi 3-1 yendi.

Milano'da yer alan Giuseppe Meazza Stadı'ndaki mücadelede Serie A'da zirveye oynayan Inter ile orta sıralardaki Udinese kozlarını paylaştı.

Karşılaşmanın 20. dakikasında Inter, Romelu Lukaku'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Konuk Udinese, 43. dakikada Sandi Lovric ile beraberlik golünü buldu: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Inter, 73. dakikada Henrikh Mkhitaryan ile maçta yeniden üstünlüğü yakaladı: 2-1.

Maçın skorunu belirleyen golü ise 89. dakikada Lautaro Martinez attı: 3-1.

Inter, Udinese’yi 3-1 mağlup ederek puanını 47'ye çıkardı. Bu sonuçla Inter, lider Napoli ile arasındaki 15 puanlık farkın açılmasına izin vermedi.

Bu arada, karşılaşmaya yedekler arasında başlayan Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 66. dakikada Marcelo Brozovic’in yerine oyuna dahil oldu.


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