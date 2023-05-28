Inter'den Süper Lig liderine UEFA Şampiyonlar Ligi desteği
Inter, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 37. haftasında kendi sahasında ağırladığı Atalanta'yı 3-2 mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazandı. Inter'in ligi ilk dört sırada bitirmesi ile birlikte Süper Lig şampiyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 1. turu pas geçerek 2. turdan başlama hakkı kazandı.
İtalya Serie A'da Inter'in ilk 4 sırayı garantileyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ni garantilemesi Süper Lig şampiyonuna yaradı.
Sporx'in haberine göre, mevcut ülke puanı ile Süper Lig'in şampiyonu Şampiyonlar Ligi ön elemelerine 1. turdan katılacaktı ancak Inter'in Serie A'da ilk 4'ü garantilemesi Süper Lig şampiyonunu bir üst tura yükseltti. Buna göre Süper Lig'de şampiyon olan takım, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılabilmek için 1. ön eleme turu yerine 2. ön eleme turundan başlama hakkı kazanmış oldu.
SEZONU DAHA GEÇ AÇACAK
Bu değişiklikle Süper Lig şampiyonu 1. ön eleme turu maçı için 11-12 Temmuz yerine 2. ön eleme turuna 25-26 Temmuz'da çıkarak sezonu daha geç açma ve daha az eleme turu oynama şansı yakaladı.
Süper Lig şampiyonu bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına katılabilmek için 3 tur geçmesi gerekiyor.
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