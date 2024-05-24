Serie A'dan Hakan Çalhanoğlu'na büyük ödül!

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da sezonun en iyi orta saha oyuncusu seçildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2024 - 18:58
Serie A'dan Hakan Çalhanoğlu'na büyük ödül!
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Serie A'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Inter ile bu yıl lig şampiyonluğu sevinci yaşayan 30 yaşındaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun en iyi orta saha oyuncusu seçildiği kaydedildi.

Monza'dan Michele Di Gregorio en iyi kaleci, Inter'den Alessandro Bastoni en iyi savunma oyuncusu, Juventus'tan Dusan Vlahovic en iyi forvet ödülüne layık görüldü.

SEZONUN TEKNİK DİREKTÖRÜ INZAGHI

Inter ile şampiyonluk ipini göğüsleyen Simone Inzaghi ise en iyi teknik direktör ödülünü aldı.

Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu, sosyal medya hesabından, milli futbolcu Çalhanoğlu'nu tebrik etti.


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