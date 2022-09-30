Inter'in eski yıldızı Rodrigo Palacio futbolu bırakıp basketbola başladı

İtalya Serie A ekibi Inter'in eski golcüsü Rodrigo Palacio, 40 yaşında futbolu bıraktı ve basketbola başladı.

cumhuriyet.com.tr
30 Eylül 2022 Cuma, 21:10
Inter'in eski yıldızı Rodrigo Palacio futbolu bırakıp basketbola başladı
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Arjantinli golcü futbolcu Rodrigo Palacio futbolu bırakıp basketbola başladı.

40 yaşındaki Palacio son olarak Serie B ekiplerinden Brescia forması giyiyordu. Geçen sezon sonunda İtalyan takımından ayrılan oyuncu futbolu bıraktığını duyurdu.

Bir süredir İtalya'da Serie D ekibi Garegnano'da basketbol oynayan Palacio, futbol kulüplerinden teklif almasına rağmen kariyerinin rotasını değiştirdi.

2012-2017 yılları arasında 5 sene Inter formasını giyen Palacio, Arjantin Milli Takımında da 27 maçta süre aldı ve 3 gol kaydetti.


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