IOC açıkladı... 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda 5 yeni branş!

Yayınlanma: 16.10.2023 - 12:57

Güncelleme: 16.10.2023 - 12:57

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 5 spor branşını 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na dahil etti.

IOC, Hindistan'ın Mumbai kentindeki 141. oturumunda beyzbol/softbol, kriket, bayrak futbolu, lakros ve squash branşlarının, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na dahil edilmesini kararlaştırdı.

3 BRANŞ GERİ DÖNDÜ

Beyzbol/softbol, kriket ve lakros için bu karar, olimpiyat oyunlarına dönüş anlamına gelirken, bayrak futbolu ve squash, olimpiyatlarda ilk kez yer alacak.

Beyzbol/softbol, en son 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yer alırken, kriket 1900 Paris Olimpiyat Oyunları, lakros ise 1904 St Louis ve 1908 Londra Olimpiyat Oyunları'nın ardından 3. kez olimpiyatlara dahil edildi.