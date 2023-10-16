IOC açıkladı... 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda 5 yeni branş!
2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na 5 spor branşı dahil oldu.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 5 spor branşını 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na dahil etti.
IOC, Hindistan'ın Mumbai kentindeki 141. oturumunda beyzbol/softbol, kriket, bayrak futbolu, lakros ve squash branşlarının, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na dahil edilmesini kararlaştırdı.
3 BRANŞ GERİ DÖNDÜ
Beyzbol/softbol, kriket ve lakros için bu karar, olimpiyat oyunlarına dönüş anlamına gelirken, bayrak futbolu ve squash, olimpiyatlarda ilk kez yer alacak.
Beyzbol/softbol, en son 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yer alırken, kriket 1900 Paris Olimpiyat Oyunları, lakros ise 1904 St Louis ve 1908 Londra Olimpiyat Oyunları'nın ardından 3. kez olimpiyatlara dahil edildi.
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