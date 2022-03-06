IPC yetkilisi: 'Pekin 2022 organizasyonda çıtayı yükseltti'

06 Mart 2022 Pazar, 14:54

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), Pekin Paralimpik Kış Oyunları organizasyonu için yapılan hazırlıkları övdü.

Bir basın toplantısında konuşan IPC Marka ve İletişim Müdürü Craig Spence, "Bu organizasyon, Paralimpik Kış Oyunları'nın nasıl düzenleneceği konusunda çıtayı gerçekten de yükseltecek" dedi.

Spence, "Bunu (açılış törenini) tanımlayacak tek şey söyleyebilirim: vay canına" diye övgüde bulundu.

Spence şöyle konuştu: "Yeniden Ulusal Stadyum'da, yani Kuş Yuvası'nda, olmak harikaydı, çünkü 2008 yılında (Çinli yüksek atlamacı) Hou Bin Yaz Oyunları için ateşi yaktığında, paralimpik hareket için yeni bir dönem ve bizim için gerçek bir büyüme başlamış oldu."

Spence, "2008 Oyunları'nın Yaz Oyunları için yaptığını, bu Oyunlar'ın da Kış Oyunları için yapacağını yürekten umuyoruz. Dün gece yeniden stadyumda olmak gerçekten duygu vericiydi" dedi.

"EN ÇOK SEYREDİLEN AÇILIŞ TÖRENİ"

Olimpiyat Yayınları Servisi CEO'su Yiannis Exarchos da cuma gecesi yapılan açılış töreni hakkında övgü dolu sözler söyledi.

Exerchos, "Elimizde henüz (seyircilere ilişkin) rakamlar yok. Belki de bu rakamları pazartesi gününden itibaren almaya başlarız. Ancak bunların şimdiye dek en çok seyredilen Paralimpik Kış Oyunları olacağına dair aklımda şüphe yok" dedi.

Exerchos, "Eminim ki dün gece, şimdiye dek en çok seyredilmiş Paralimpik Kış Oyunları açılış töreni olmuştur" diye konuştu.

Fotoğraf: Zhang Chenlin/Xinhua

