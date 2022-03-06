IPC yetkilisi: 'Pekin 2022 organizasyonda çıtayı yükseltti'
IPC yetkilisi Pekin 2022'nin, Paralimpik Kış Oyunları'nın nasıl organize edileceği konusunda çıtayı yükselteceğini söyledi.
Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), Pekin Paralimpik Kış Oyunları organizasyonu için yapılan hazırlıkları övdü.
Bir basın toplantısında konuşan IPC Marka ve İletişim Müdürü Craig Spence, "Bu organizasyon, Paralimpik Kış Oyunları'nın nasıl düzenleneceği konusunda çıtayı gerçekten de yükseltecek" dedi.
Spence, "Bunu (açılış törenini) tanımlayacak tek şey söyleyebilirim: vay canına" diye övgüde bulundu.
Spence şöyle konuştu: "Yeniden Ulusal Stadyum'da, yani Kuş Yuvası'nda, olmak harikaydı, çünkü 2008 yılında (Çinli yüksek atlamacı) Hou Bin Yaz Oyunları için ateşi yaktığında, paralimpik hareket için yeni bir dönem ve bizim için gerçek bir büyüme başlamış oldu."
Spence, "2008 Oyunları'nın Yaz Oyunları için yaptığını, bu Oyunlar'ın da Kış Oyunları için yapacağını yürekten umuyoruz. Dün gece yeniden stadyumda olmak gerçekten duygu vericiydi" dedi.
"EN ÇOK SEYREDİLEN AÇILIŞ TÖRENİ"
Olimpiyat Yayınları Servisi CEO'su Yiannis Exarchos da cuma gecesi yapılan açılış töreni hakkında övgü dolu sözler söyledi.
Exerchos, "Elimizde henüz (seyircilere ilişkin) rakamlar yok. Belki de bu rakamları pazartesi gününden itibaren almaya başlarız. Ancak bunların şimdiye dek en çok seyredilen Paralimpik Kış Oyunları olacağına dair aklımda şüphe yok" dedi.
Exerchos, "Eminim ki dün gece, şimdiye dek en çok seyredilmiş Paralimpik Kış Oyunları açılış töreni olmuştur" diye konuştu.
Fotoğraf: Zhang Chenlin/Xinhua
İlgili Haberler
- Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları yapılan tören ile sona erdi
- Pekin 2022 en çok izlenen Kış Olimpiyat Oyunları oldu
- Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı, Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na övgü yağdırdı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Ucuz ayçiçek yağı için birbirlerini ezdiler
- Avcılar'da kaldırım çöktü!
- Zabıtadan markete 'ayçiçek yağı' baskını
- Magandalar gece boyunca ortalığı karıştırdı
- Gürültü yaptı diye döner bıçağıyla saldırdı
- Firari cinayet zanlısı gizli bölmede yakalandı
- Yurttaşlar yağ için adeta birbirini ezdi!
- Kadın futbolculardan MHP'li başkana protesto
- Çatıdan düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu
- Habertürk muhabirinin İngilizce röportajı gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
- Rus bankaları Çinli ödeme sistemine geçiyor
- Harkov’da bombalanan halk pazarlar
- Ucuz ayçiçek yağı için birbirlerini ezdiler
- Ehliyetsiz sürücüye 6 bin TL ceza
- 8 gündür kayıptı, acı haber geldi
- Toplu taşımada HES kodu zorunluluğu kalktı
- Ukrayna'dan tahliye açıklaması!
- Kraliçe II. Elizabeth Buckingham Sarayı'ndan ayrıldı
- Suriye sınırında İHA düştü
- 'Görev ne olursa olsun...'