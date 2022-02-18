Pekin 2022 en çok izlenen Kış Olimpiyat Oyunları oldu

18 Şubat 2022 Cuma, 16:45

SCMP'nin perşembe günü yayımladığı makaleye göre, IOC'den alınan veriler, bu çoklu spor etkinliğinin ilk haftasında yaklaşık 600 milyon Çinli izleyicinin ilgisini çektiğini ortaya koydu.

Makalede, olimpiyatların 100 milyondan fazla Amerikalıya ulaşarak ABD'de en çok izlenen Kış Olimpiyat Oyunları olduğu kaydedildi.

Makalede ayrıca, hızla artan izleyici kitlesinin, ABD de dahil olmak üzere çok sayıdaki Batılı ülkenin diplomatik boykotuyla keskin bir zıtlık içinde olduğu da ifade edildi.

Seyircilerin, televizyon yayınlarını izlemesinin yanı sıra sosyal medyadaki olimpiyat kanallarında da 2.5 milyarlık katılım sağladığı ve bu durumun Pekin 2022'yi bugüne kadar dijital olarak en çok etkileşime girilen Kış Olimpiyat Oyunları konumuna getirdiği kaydedildi.

Fotoğraf: An Yaoyang/Xinhua