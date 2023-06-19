İpek Öz Fransa'da ikinci oldu!

Yayınlanma: 19.06.2023 - 15:12

Güncelleme: 19.06.2023 - 15:12

Milli tenisçi İpek Öz, Fransa'da düzenlenen W60 Biarritz turnuvasında tek kadınlarda ikinci oldu.

İSPANYOL RAKİBİNİ SAF DIŞI BIRAKMIŞTI

Turnuvanın yarı finalinde İspanyol Carlota Martinez Cirez'i 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen İpek Öz, adını finale yazdırdı.

Finalde ev sahibi ülkeden Fiona Ferro ile karşılaşan İpek, rakibine 5-7 ve 3-6'lık setlerle 2-0 mağlup oldu.