İpek Öz Fransa'da ikinci oldu!

Milli tenisçi İpek Öz, Fransa'da düzenlenen W60 Biarritz turnuvasını ikinci sırada tamamladı.

AA
Yayınlanma: 19.06.2023 - 15:12
İpek Öz Fransa'da ikinci oldu!
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Milli tenisçi İpek Öz, Fransa'da düzenlenen W60 Biarritz turnuvasında tek kadınlarda ikinci oldu.

İSPANYOL RAKİBİNİ SAF DIŞI BIRAKMIŞTI

Turnuvanın yarı finalinde İspanyol Carlota Martinez Cirez'i 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen İpek Öz, adını finale yazdırdı.

Finalde ev sahibi ülkeden Fiona Ferro ile karşılaşan İpek, rakibine 5-7 ve 3-6'lık setlerle 2-0 mağlup oldu.


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