İpek Öz Fransa'da ikinci oldu!
Milli tenisçi İpek Öz, Fransa'da düzenlenen W60 Biarritz turnuvasını ikinci sırada tamamladı.
Milli tenisçi İpek Öz, Fransa'da düzenlenen W60 Biarritz turnuvasında tek kadınlarda ikinci oldu.
İSPANYOL RAKİBİNİ SAF DIŞI BIRAKMIŞTI
Turnuvanın yarı finalinde İspanyol Carlota Martinez Cirez'i 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen İpek Öz, adını finale yazdırdı.
Finalde ev sahibi ülkeden Fiona Ferro ile karşılaşan İpek, rakibine 5-7 ve 3-6'lık setlerle 2-0 mağlup oldu.
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