Ipswich Town - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında deplasmanda Ipswich Town ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 14.30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor.
Arne Slot yönetimindeki Liverpool, deplasmanda Kieran McKenna'nın ekibi Ipswich Town ile karşı karşıya gelecek.
IPSWICH TOWN - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Portman Road'da oynanacak mücadele 14.30'da başlayacak.
IPSWICH TOWN - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Tim Robinson'un yöneteceği karşılaşma Bein Sports 3'een naklen yayımlanacak.
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