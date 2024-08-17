Ipswich Town - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında deplasmanda Ipswich Town ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 14.30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2024 - 11:38
Ipswich Town - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor.

Arne Slot yönetimindeki Liverpool, deplasmanda Kieran McKenna'nın ekibi Ipswich Town ile karşı karşıya gelecek.

IPSWICH TOWN - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Portman Road'da oynanacak mücadele 14.30'da başlayacak.

IPSWICH TOWN - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Tim Robinson'un yöneteceği karşılaşma Bein Sports 3'een naklen yayımlanacak.


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