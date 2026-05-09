Cumhuriyet Gazetesi Logo
İran'dan Dünya Kupası kararı!

İran'dan Dünya Kupası kararı!

9.05.2026 18:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İran'dan Dünya Kupası kararı!

İran Futbol Federasyonu, İran Milli Futbol Takımı'nın ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacağını açıkladı.

İran Futbol Federasyonu, İran Milli Futbol Takımı'nın ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacağını bildirdi. 

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre; İran Futbol Federasyonu, İran Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na katılacağını duyurdu.

Buna göre, İran Futbol Federasyonu, İran Milli Futbol Takımı'nın ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma kararı aldığını ve konuyla ilgili vize işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Federasyon, İran Milli Futbol Takımı'nın elde ettiği başarıyla turnuvaya katılmayı hakettiğini ve takımın antrenmanlarını sürdürdüğünü açıkladı.

İlgili Konular: #ABD #Dünya Kupası #İran

İlgili Haberler

Meksika'da okullara Dünya Kupası tatili!
Meksika'da okullara Dünya Kupası tatili! Meksika'da aşırı sıcaklar ve FIFA Dünya Kupası nedeniyle okullar 40 gün erken kapanacak.
Dünya Kupası'nın resmi şarkısı belli oldu!
Dünya Kupası'nın resmi şarkısı belli oldu! 2026 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı, Shakira ile Burna Boy tarafından seslendirilen "Dai Dai" oldu.
Cüneyt Çakır'dan Dünya Kupası açıklaması: Yeni görevini duyurdu
Cüneyt Çakır'dan Dünya Kupası açıklaması: Yeni görevini duyurdu Gürcistan Futbol Federasyonu Hakem Kurulu Başkanı Cüneyt Çakır, FIFA ve UEFA'da aktif rol almaya devam ediyor. FIFA kokartlı eski hakem, 2026 Dünya Kupası'nda görev alacağını duyurdu.