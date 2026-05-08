Meksika'da okullara Dünya Kupası tatili!

8.05.2026 14:17:00
Meksika'da aşırı sıcaklar ve FIFA Dünya Kupası nedeniyle okullar 40 gün erken kapanacak.

Meksika'da okulların, FIFA Dünya Kupası ve aşırı sıcaklar nedeniyle 40 gün erken kapanacağı bildirildi. 

Meksika Kamu Eğitim Bakanı Mario Delgado, yaptığı açıklamada, bu sezonki ders döneminin 5 Haziran'da sona ereceğini belirtti.

Delgado, ABD merkezli sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada "Bu değişiklik, son günlerde etkili olan olağanüstü sıcak hava dalgasının haziran ve temmuz aylarında da devam edecek olması ve ülkemizde düzenlenecek Dünya Kupası nedeniyle yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Dünya Kupası öncesi... A Milli Takım'ın hazırlık maçı programı belli oldu A Milli Takım'ın Dünya Kupası öncesi Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.
2026 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı, Shakira ile Burna Boy tarafından seslendirilen "Dai Dai" oldu.
Gürcistan Futbol Federasyonu Hakem Kurulu Başkanı Cüneyt Çakır, FIFA ve UEFA'da aktif rol almaya devam ediyor. FIFA kokartlı eski hakem, 2026 Dünya Kupası'nda görev alacağını duyurdu.