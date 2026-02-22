Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sarunas Jasikevicius'tan taraftara ve Tarık Biberovic'e övgü!

Sarunas Jasikevicius'tan taraftara ve Tarık Biberovic'e övgü!

22.02.2026 23:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Sarunas Jasikevicius'tan taraftara ve Tarık Biberovic'e övgü!

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Basketbol Türkiye Kupası finalinde 91-74 mağlup ettikleri Beşiktaş GAİN mücadelesinin ardından görüşlerini aktardı.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Türkiye Kupası finalinde oynadıkları Beşiktaş GAİN maçının ardından konuştu.

Sarunas Jasikevicius'un Beşiktaş finali sonrasındaki sözleri şu şekilde:

"Kendimi harika hissediyorum. Çocuklara teşekkür etmem lazım, finale istediğimiz gibi hazırlanamadık. Fiziksel anlamda çok sorun yaşadık, kimin oynayacağını bilmiyorduk. Sakatlığı bulunan çok fazla oyuncumuz vardı ve bugün oynamak için büyük efor sergilediler.

Image

Tabii ki en büyük pay Tarık'ın. Sabah oynayıp oynamayacağı belli değildi, buna rağmen bugün 28 sayı attı. Bu inanılmaz bir adanmışlık. Sakatlığına rağmen oynayan tüm oyunculara minnettarım.

"İNANILMAZ BİR ATMOSFER VARDI"

Ayrıca taraftarımıza da çok teşekkür ederim, inanılmaz bir atmosfer vardı. Tabii ki Federasyon için böyle maçları kontrol altında götürmek kolay değil ama iyi bir iş çıkardılar. İnanılmaz bir atmosfer vardı.

Fenerbahçe'de olmaktan ve kupalar için mücadele etmekten dolayı çok mutluyum."

İlgili Konular: #beşiktaş #fenerbahçe #Sarunas Jasikevicius

İlgili Haberler

Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko! Fenerbahçe Beko, Basketbol Türkiye Kupası finalinde karşılaştığı Beşiktaş GAİN'i 91-74 mağlup ederek üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.
Dusan Alimpijevic'ten hakem tepkisi: 'Oynamamıza izin verin'
Dusan Alimpijevic'ten hakem tepkisi: 'Oynamamıza izin verin' Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, mağlup oldukları Fenerbahçe Beko maçının ardından görüşlerini aktardı.
Sergen Yalçın'dan galibiyet açıklaması! Serkan Reçber vurgusu...
Sergen Yalçın'dan galibiyet açıklaması! Serkan Reçber vurgusu... Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 4-0 kazandıkları Göztepe maçının ardından görüşlerini aktardı.