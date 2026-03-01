Sarunas Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.03.2026 16:04:00
AA
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius'un Dubai'de mahsur kaldığı iddia edildi.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, bölgede yaşanan uçuş iptalleri nedeniyle Dubai'de mahsur kaldı.

Sarı-lacivertli kulüpten edinilen bilgiye göre, tatil için Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde bulunan Jasikevicius, İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı yaptığı misilleme nedeniyle yaşanan uçuş iptalleri sonrasında bölgeden ayrılamadı.

Fenerbahçe Kulübünün başantrenör Jasikevicius'u Dubai'den çıkarmak için Dışişleri Bakanlığıyla temas halinde olduğu ve sürecin yakından takip edildiği öğrenildi.

İlgili Konular: #fenerbahçe beko #dubai #Sarunas Jasikevicius

