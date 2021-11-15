İran kalecisi Zohreh Koudaei, erkek olduğu iddialarına cevap verdi

Ürdün Futbol Federasyonu tarafından erkek olduğu iddia edilen İran Kadın Milli Takımı kalecisi Zohreh Koudaei, iddialara cevap verdi. Koudaei, "Ben bir kadınım. Bu yaptıkları zorbalık" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
15 Kasım 2021 Pazartesi, 22:38
İran kalecisi Zohreh Koudaei, erkek olduğu iddialarına cevap verdi
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Ürdün Futbol Federasyonu, 25 Eylül'de oynanan kadınlar milli maçında penaltılarda kurtardığı gol ile takımına galibiyeti getiren İran'ın kalecisi Zohreh Koudaei ile ilgili gündemi karıştıran bir iddia ortaya atmıştı.

Federasyon, kalecisinin kadın değil erkek olduğunu belirterek cinsiyetini doğrulanması talep etmiş ve FIFA’ya şikayette bulunmuştu.

Yaşanan bu olayların ardından açıklamada bulunan Zohreh Koudaei: "Ürdün Futbol Federasyonu'na dava açacağım, ben bir kadınım. Bu yaptıkları zorbalık." ifadelerini kullandı.

Ürdün Futbol Federasyonu, kalecinin erkek olduğunu iddia ettiği Zohreh Koudaei 1989 doğumlu ve yıllardır kadın futbol takımında forma giyiyor.


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