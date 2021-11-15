İran kalecisi Zohreh Koudaei, erkek olduğu iddialarına cevap verdi
Ürdün Futbol Federasyonu tarafından erkek olduğu iddia edilen İran Kadın Milli Takımı kalecisi Zohreh Koudaei, iddialara cevap verdi. Koudaei, "Ben bir kadınım. Bu yaptıkları zorbalık" ifadelerini kullandı.
Ürdün Futbol Federasyonu, 25 Eylül'de oynanan kadınlar milli maçında penaltılarda kurtardığı gol ile takımına galibiyeti getiren İran'ın kalecisi Zohreh Koudaei ile ilgili gündemi karıştıran bir iddia ortaya atmıştı.
Federasyon, kalecisinin kadın değil erkek olduğunu belirterek cinsiyetini doğrulanması talep etmiş ve FIFA’ya şikayette bulunmuştu.
Yaşanan bu olayların ardından açıklamada bulunan Zohreh Koudaei: "Ürdün Futbol Federasyonu'na dava açacağım, ben bir kadınım. Bu yaptıkları zorbalık." ifadelerini kullandı.
Ürdün Futbol Federasyonu, kalecinin erkek olduğunu iddia ettiği Zohreh Koudaei 1989 doğumlu ve yıllardır kadın futbol takımında forma giyiyor.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- LPG'ye bir zam daha geliyor
- Sokak röportajında gurbetçi şiddeti
- AKP'de beklenmedik karar: Bırakıyor
- İşte samuray kılıçlı caninin evi
- Ekonomist Yeşilada'dan dolar yorumu
- AKP'den yüzde 50+1 kararı
- 'Bana bu işleri yaptıranlar Soylu’nun ekibiydi'
- CHP kapatılabilir, önde gelen isimleri tutuklanabilir
- Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldü
- Dikkat çeken 'Sedat Peker' iddiası