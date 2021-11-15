İran-Ürdün maçında erkek kaleci iddiası
AFC Kadınlar Asya Kupası'nda İran ile Ürdün arasında oynanan maçta, yeşil sahalarda alışık olunmayan bir olay yaşandı. Ürdün, İran kalecisinin kadın olmadığı gerekçesiyle FIFA'ya şikayette bulundu.
İran ile Ürdün Kadın Milli Takımları'nın oynadıkları maçta Ürdün Milli Takım kalecisi, penaltılarla takımını galibiyete taşıdı.
İran - Ürdün maçının ardından ise ilginç bir olay yaşandı.
Ürdün Futbol Federasyonu maçın ardından İran kalecisinin kadın değil, erkek olduğu yönünde FIFA'ya şikayette bulundu ve resmi bir mektup yolladı.
Ürdün Futbol Federasyonu tarafından FIFA'ya gönderilen dilekçede, "Eğer bir oyuncunun oynamasının uygunluğu konusunda şüphe varsa derhal soruşturma açılmalıdır. Bu konuda FIFA'yı göreve davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Paylaşılan belgenin devamında şu ifadeler yer aldı: ”AFC’den söz konusu oyuncunun ve takımdaki diğer kişilerin uygunluğunu araştırmak için bağımsız tıbbi uzmanlardan oluşan bir heyet tarafından şeffaf ve net bir soruşturma başlatmasını talep ediyoruz, özellikle de İran Kadın Futbol takımının cinsiyet ve doping sorunları olan bir geçmişi var. Asya’da oyunun bütünlüğünü korumak için gerekli süreci izleyeceğinizi umuyoruz ve bu soruşturmanın sonucu hakkında sizden haber almayı dört gözle bekliyoruz.”
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