24.03.2026 20:47:00
DHA
İran Milli Futbol Takımı Antalya'da hazırlanıyor!

İran Milli Futbol Takımı, Nijerya ve Kosta Rika ile yapacağı hazırlık maçlarını Antalya'da oynayacak.

İran Milli Futbol Takımı, ABD-İsrail ve İran savaşı nedeniyle 27 Mart'ta Nijerya, 31 Mart'ta ise Kosta Rika ile oynayacağı hazırlık maçlarını Antalya’da oynamaya karar verdi.

İLK ANTRENMAN YAPILDI

Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde beş yıldızlı bir otelin tesislerinde kampa giren İran Milli Futbol Takımı ilk antrenmanını teknik direktör Emir Kalenuyi nezaretinde gerçekleştirdi.

Öte yandan İran Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra Nijerya, Ürdün ve Kosta Rika da Antalya’da hazırlık maçları oynayacak. 4 ülkenin milli takımları Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'ndeki otellerde kamp yaparak hazırlıklarına başladı.

