TFF Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyon belli oldu!

24.03.2026 20:14:00
Bakırköy Kadın Futbol Kulübü, TFF Kadınlar 1. Ligi'nde karşılaştığı Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nü 5-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası'nda oynanan şampiyonluk maçında gruplarını lider tamamlayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantileyen iki ekip karşı karşıya geldi.

BAKIRKÖY ŞAMPİYON OLDU

Karşılaşmayı 5-0 kazanan İstanbul temsilcisi, şampiyonluk kupasına uzanan taraf oldu.

Maçın ardından TFF 2. Lig ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı Teknik Direktörü Nazlı Ceylan Demirbağ ve Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Sadri Atam, Bakırköy Kadın Futbol Kulübü'nün kupa ve madalyalarını takdim etti.

