İran Milli Futbol Takımı oyuncuları milli marşa eşlik etmedi!
İran’ın milli sutopu takımının oyuncularından sonra, milli futbol takımı da maç öncesi çalınan İran ulusal marşına eşlik etmedi.
Başkent Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mehsa Emini’nin 16 Eylül’de hayatını kaybetmesi sonrası ülke genelinde başlayan ‘özgürlük’ protestoları sürüyor. Eylemlerde üniversite öğrencileri dahil binlerce kişi gözaltına alınırken 41’i çocuk 304 kişi öldürüldü.
SPORCULARDAN PROTESTO
Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Asya Sutopu Şampiyonası'nda çekildiği belirtilen ve sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşılan görüntülerde oyuncuların milli marş sırasında suskun kaldığı gözlemlenmişti. Bu görüntülere bir yenisi daha eklendi.
İran Milli Futbol Takımı'nda Mehdi Torabi ve Vahid Amiri hariç tüm futbolcular, FIFA Dünya Kupası öncesinde Tahran'da Nikaragua ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde İslam Cumhuriyeti'nin marşını söylemeyerek sessiz kaldılar. Bu video kısa süre içerisinde sosyal medyada yayıldı.
Hükümet karşıtı gösteriler geçen eylülde, ülkede kadınlara uygulanan katı kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesi ile ahlak polisi tarafından gözaltına alınan Mahsa Amini adlı genç kadının ölümünün ardından patlak verdi.
Tüm ülkeye yayılan protestolara başta öğrenciler olmak üzere doktorlar, avukatlar, işçiler ve sporcular destek verdi. Protestolarda en az 50 çocuk toplam 300'den fazla kişinin öldüğü belirtiliyor.
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