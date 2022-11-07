MKE Ankaragücü, kupada Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek.

AA
07 Kasım 2022 Pazartesi, 08:59
MKE Ankaragücü, kupada Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek
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MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın TFF 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'le sahasında karşılaşacak.

Karşılaşma Eryaman Stadı'nda saat 17.00'da başlayacak.

Kupada bu sezon ilk maçına çıkacak MKE Ankaragücü, Süper Lig'de ise son 3 maçında yenilgi yaşamadı. Sarı-lacivertliler, rakibini eleyerek adını üst tura yazdırmaya çalışacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetler de bu sezon kupadaki ilk maçına çıkacak. 2. Lig'de 9 maçtır kaybetmeyen Diyarbakır ekibi, son yenilgisini 10 Eylül'de almıştı.


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