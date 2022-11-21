İran Teknik Direktörü Carlos Queiroz: 'Bizim için antrenman oldu'
İran Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz, 2022 Katar Dünya Kupası'nda aldıkları 6-2'lik İngiltere mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik direktör, "Bizim için en üst düzeyde bir antrenman oldu. Her şey açık, hala 6 puan alıp gruptan çıkabiliriz" dedi.
Dünya Kupası'nın B Grubu'nda İngiltere'ye 6-2 kaybeden İran'da teknik direktör Carlos Queiroz, karşılaşmayı değerlendirdi.
Queiroz, futbolcularının "One Love" kaptanlık bandı tartışmalarından ve ülkelerindeki protestolarından etkilendiklerini belirterek, "Futbolcularım, etraflarını saran sorunlar nedeniyle konsantrasyon açısından en iyi ortamda değiller. Böyle bir durumda İngiltere'ye 2 gol attıkları için gurur duyuyorum" dedi.
"BİZİM İÇİN ÜST DÜZEY BİR ANTRENMAN OLDU"
Taraftarlara da değinen Portekizli teknik direktör, "Yıllar önce tüm dünyanın desteğini aldık. Şimdi böyle bir durum olmadı. Bizi cesaretlendirmek için neden gelmediklerini ve evde kaldıklarını anlamıyorum. Bizi desteklemek istemeyenlere ihtiyacımız yok, evlerinde kalmaları daha iyi. Yalnızca kazandığımızda bizi destekleyen taraftarı istemiyorum" ifadelerini kullandı.
69 yaşındaki teknik direktör son olarak, "Bizim için en üst düzeyde bir antrenman oldu. Her şey açık, hala 6 puan alıp gruptan çıkabiliriz. Ders aldık, geliştirecek şeyler olduğunu öğrendik ve artık yapmamız gereken bundan sonraki maçlarda savaşmak" diye konuştu.
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