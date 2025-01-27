İrfan Can Eğribayat çirkin mesajları ifşa etti
Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, Göztepe maçı sonrası sosyal medya hesabından kendisi ve vefat eden bebeğine gelen hakaretle küfürleri paylaştı.
İrfan Can Eğribayat, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin sahasında Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maç sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
İrfan Can Eğribayat kendisi, eşi ve vefat eden bebeğine gelen hakaretleri ve küfürleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bu sadece bir tanesi... Eşime gelenler cabası. Zihniyet budur işte. Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.
İrfan Can Eğribayat müsabaka sonrası kendisine gelen "Eski takımına karşı oynadın ne hissediyorsun?" sorusuna "Benim eski takımım değil orası. Benim için tamamen yoklar" cevabını vermişti.
Etiketler: #irfan can eğribayat #fenerbahçe #göztepe
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