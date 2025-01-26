İrfan Can Eğribayat'tan Göztepe tepkisi: 'Benim için tamamen yoklar'
Süper Lig'in 21. haftasında kendi sahasında ağırladığı Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de 26 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribayat, maçın ardından görüşlerini aktardı.
Fenerbahçe'nin Göztepe'den transfer ettiği kaleci İrfan Can Eğribayat, 3-2'lik galibiyet sonrasında açıklamalarda bulundu.
"BENİM İÇİN TAMAMEN YOKLAR"
"Eski takımına karşı oynadın ne hissediyorsun?" sorusuna yanıt veren İrfan Can Eğribayat, "Valla benim eski takımım değil orası. Benim için tamamen yoklar" ifadelerini kullandı.
Öte yandan İrfan Can Eğribayat, karşılaşma sonrası Göztepe tribünlerinin önüne giderek Fenerbahçe armasını öptü.
Etiketler: #irfan can eğribayat #fenerbahçe #göztepe
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