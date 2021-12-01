İrfan Can ile Atakan arasındaki kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin futbolcusu İrfan Can Kahveci’nin 5 ila 10 maç arasında ceza talebiyle PFDK’ya sevkine neden olan görüntüler ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci’nin 5 ila 10 maç arasında ceza talebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmesine gerekçe gösterilen ‘saldırı’ görüntüleri ortaya çıktı.
Ajansspor'un elde ettiği görüntülere göre takımlar soyunma odasına girerken İrfan Can Kahveci, saha içinde de tartıştığı Göztepeli Atakan Çankaya’nın üzerine yürüdü. Hemen ardından da diğer insanlar araya girip ikiliyi ayırdı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Kurulu tarafından dün yapılan sevklerde şöyle denilmişti:
“FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu İRFAN CAN KAHVECİ'nin 29.11.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 30.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine..”
Söz konusu sevk maddesi 5 ila 10 maç arasında cezayı öngörüyor. İrfan Can Kahveci’nin gözlemcinin raporu üzerine hukuk kurulunca sevk edildiği de öğrenildi.
İşte o görüntüler:
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