İrfan Can Kahveci: '7 yıllık hasreti sonlandırdık'

Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İrfan Can Kahveci, "İyisiyle kötüsüyle, sonuçta bir kupayla sezonu bitirdik. Kulübün 7 yıllık kupa hasreti vardı. Bunu sonlandırdık. Diğer kupaların başlangıcı olur inşallah" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.06.2023 - 23:51
İrfan Can Kahveci: '7 yıllık hasreti sonlandırdık'
Abone Ol google-news

Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden İrfan Can Kahveci, Başakşehir finalinin ardından görüşlerini aktardı.

Kupanın kazanılmasını değerlendiren milli oyuncu, "İyisiyle kötüsüyle bir sezon bitti. Kupayla bittiği için mutluyuz. Bu kupa, Süper Kupa'nın, ligin ve Türkiye Kupası'nın başlangıcı olur inşallah. Taraftarlarımız hep arkamızdaydı. Onlara teşekkür ediyoruz" dedi.

"BAZEN DÜŞÜŞLER OLUYOR"

İrfan Can Kahveci, sözlerine, "İyisiyle kötüsüyle, sonuçta bir kupayla sezonu bitirdik. Kulübün 7 yıllık kupa hasreti vardı. Bunu sonlandırdık. Diğer kupaların başlangıcı olur inşallah" diye devam etti.

Deneyimli isim son olarak, "Sezona çok iyi başlamıştım. Dünya Kupası'ndan sonra biraz... Sezon da uzun sürdü. 12 aydır duraksamadan devam ediyoruz. Bazen düşüşler oluyor. Taraftarlarımız arkamızda olunca tekrar yükseliyoruz. İnşallah hep arkamızda olurlar. Onlar için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz" sözlerini sarf etti.


irfan can kahveci fenerbahçe Başakşehir Türkiye Kupası

İlgili Haberler

Türkiye Kupası'nda zafer Fenerbahçe'nin: Fenerbahçe 2-0 Başakşehir

Türkiye Kupası'nda zafer Fenerbahçe'nin: Fenerbahçe 2-0 Başakşehir
Fenerbahçe'de Arda Güler 1500 dakikayı tamamladı

Fenerbahçe'de Arda Güler 1500 dakikayı tamamladı
Fenerbahçeli futbolcu Michy Batshuayi'den tarihi gol

Fenerbahçeli futbolcu Michy Batshuayi'den tarihi gol

En Çok Okunan Haberler