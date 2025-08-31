Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.08.2025 21:57:00
İrfan Can Kahveci'den Jose Mourinho yanıtı: 'Hocalar, futbolcular gider ama...'

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, maçın ardından görüşlerini aktardı.

Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci, Gençlerbirliği maçının ardından konuştu.

Milli futbolcu, "Bugün güzel bir oyun ortaya koyduk ilk yarı. Ne desem bilmiyorum yani. Biliyorum ki taraftarlar hep arkamda. Oyundan çıkarken bağırdılar, bu beni çok duygulandırdı. Onlara bir başarı borcumuz var. Biz buradayken onlara bu borcumuzu, şampiyonlukları inşallah vereceğiz. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmasınlar. Onları çok seviyoruz. Elimizden geleni yapacağız" dedi.

"HOCALAR, FUTBOLCULAR GİDER AMA..."

İrfan Can Kahveci, "Mourinho ayrılığı sonrası gözler sana çevrildi. Neler söylersin?" sorusunun ardından, "Ben kendimi hep hazır tuttum. Fenerbahçe için her zaman her şeyimi veririm. Hocalar, futbolcular gider ama aslolan Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe hiç vazgeçmez. Arkamızda olsunlar. Hocamız gitti. Ona da teşekkür ederiz. Her hocadan bir şeyler öğreniyoruz. Taraftar arkamızda olsun. Oyundan çıkarken taraftarlar ismimi bağırdı, çok duygulandım. Tüm oyuncularımızın arkasında dursunlar. Elimizden geleni yapacağız" yanıtını verdi.

