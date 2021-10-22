Volkan Demirel, Vitor Pereira'yı eleştirdi

22 Ekim 2021 Cuma, 20:42

Yorumcu ve eski Fenerbahçeli Volkan Demirel, Pereira'nın Antwerp maçı sonrası kullandığı ifadeleri değerlendirdi ve "Fenerbahçe neredeyse, o kupaya sahiptir" açıklamasını yaptı.

beIN Sports yorumcusu Demirel, Fenerbahçe'nin Avrupa'daki oyununu beğendiğini "Oyun olarak Avrupa'da daha iştahlı bir Fenerbahçe var. Net denmese bile 10 pozisyonu var, önceki maç da öyle. Avrupa'da daha heyecanlı bir Fenerbahçe var. Avrupa'da Fenerbahçe'ye karşı bu kadar kapanarak oynamıyorlar" ifadeleri ile aktardı.

PEREIRA NE DEMİŞTİ?

Türkiye'nin taktiksel olarak Avrupa'dan geride olduğunu ve sürekli bu seviyede maçlar oynayan rakipler karşısında zorlandıklarını söyleyen Pereira, "Hatalarımızı düzeltmemiz gerekiyor. Baskımızı kompakt yapamadık. Oyun, sürekli hızlı geçişler şeklinde oynandı. Hızlı oynamak istedik. İlk yarının özeti buydu. İlk yarıya göre ikinci yarıda kompakttık. Fakat rakibimiz 2-2'yi buldu. Görmek istediğim görüntü 2-2'den sonraydı. Benim bunları düzeltmem gerekiyor. Kulüpte herhangi biri Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacak seviyede olduğunu düşünmemeli. Biz bu turnuvayı kazanacak seviyede değiliz" ifadelerini kullandı.





















