İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder'den Fenerbahçe'ye iyi haber!

Süper Lig'in 13. haftasında cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan milli oyuncular İrfan Can Kahveci ile Cengiz Ünder takımla birlikte çalıştı.

İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder'den Fenerbahçe'ye iyi haber!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.11.2024 - 14:13

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geleceği Kayserispor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını tamamen atlatan İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder'den iyi haber geldi.

İRFAN CAN KAHVECİ VE CENGİZ ÜNDER TAKIMLA ÇALIŞTI

İki futbolcu da Fenerbahçe'nin bugünkü idmanında takımla çalışmalara başladı.

Öte yandan İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder'in Kayserispor maçında oynama durumları belirsizliğini koruyor.

Milli futbolcularla ilgili nihai karar son idmanın ardından verilecek.


Etiketler: #irfan can kahveci #cengiz ünder #fenerbahçe #sakatlık

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