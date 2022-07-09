İrfan Can Kahveci, yandaş gazetenin haberiyle dalga geçti

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 23:15

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin spor servisi tarafından bugün yayınlanan bir haber, Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci’nin tepkisini çekti. Yıldız futbolcu tepkisini ironik bir paylaşımla gösterdi.

Yeni Şafak’ın sosyal medya hesabında, “Jorge Jesus'un fiziksel güçlendirme programına ayak uydurmakta zorlanan İrfan Can Kahveci, sinirden ağladı” cümlesiyle servis ettiği haberi alıntılayan Kahveci, “Habercilğin geldiği noktaya gülmekten ağlıyorum” dedi. Kahveci’nin paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Yeni Şafak’ın söz konusu haberinde ise şu ifadeler yer aldı:

“Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de, antrenmanlar oldukça yoğun geçiyor. Rakip kaleciye kadar baskı yapılmasını isteyen Jesus, Şampiyonlar Ligi ile Süper Lig arasında fiziksel olarak büyük fark olduğunu anlatırken, oyuncularına nefes aldırmıyor. Hatta sarı-lacivertli takımda yoğun antrenman temposuna ayak uydurmakta zorlanan İrfan Can Kahveci'nin sinirden ağladığı öğrenildi.”