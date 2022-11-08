İrfan Can Kahveci'den çok konuşulan paylaşım!

08 Kasım 2022 Salı, 10:41

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe sahasında Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi. Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'den maçın ardından çok konuşulan bir paylaşım geldi.

Milli oyuncu, Ezgjan Alioski ile yer aldığı bir kareyi gülücük emojisiyle paylaşarak, "Hikayemizi anlatmanın vakti geldi" ifadesini kullandı.

Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas ve Barcelona'nın efsanesi Carles Puyol böyle bir paylaşımda bulunmuş. Daha sonra bunun ciddi bir paylaşım olmadığını belirtmişlerdi.

Tecrübeli oyuncunun onlara atıfta bulunarak böyle bir paylaşım yaptığı sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı.