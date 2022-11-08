İrfan Can Kahveci'den çok konuşulan paylaşım!

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, 1-0'lık galibiyetle ayrıldıkları Sivasspor maçının ardından Alioski ile olan bir fotoğrafını paylaştı. Kahveci fotoğrafa "Hikayemizi anlatma zamanı geldi" notunu düştü.

cumhuriyet.com.tr
08 Kasım 2022 Salı, 10:41
İrfan Can Kahveci'den çok konuşulan paylaşım!
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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe sahasında Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi. Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'den maçın ardından çok konuşulan bir paylaşım geldi.

Milli oyuncu, Ezgjan Alioski ile yer aldığı bir kareyi gülücük emojisiyle paylaşarak, "Hikayemizi anlatmanın vakti geldi" ifadesini kullandı.

Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas ve Barcelona'nın efsanesi Carles Puyol böyle bir paylaşımda bulunmuş. Daha sonra bunun ciddi bir paylaşım olmadığını belirtmişlerdi.

Tecrübeli oyuncunun onlara atıfta bulunarak böyle bir paylaşım yaptığı sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı.


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