İrfan Can Kahveci'nin röportajına sevimli engel!
Süper Lig'in 10. haftasında kendi sahasında ağırladığı Bodrum FK'yi 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de milli oyuncu İrfan Can Kahveci, maç sonu röportaj alanına oğlu ile katıldı.
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Bodrum FK karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
İrfan Can Kahveci, "Oğlumla el ele çıktım bugün, Cumhuriyetimizin 101. yılı. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
RÖPORTAJA ENGEL
İrfan Can'ın oğlu Can, babasının konuşmalarını tekrar ettiği için röportaj devam edemedi.
İrfan Can Kahveci: "Mutluyum, oğlumla el ele çıktım"
Can Kahveci: "En büyük Fenerbahçe"
Etiketler: #irfan can kahveci #fenerbahçe #Bodrum FK
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