İrfan Can'dan hayat öpücüğü: Fenerbahçe, Gaziantep'ten 3 puanla döndü! Gaziantep FK 0-1 Fenerbahçe

Yayınlanma: 14.01.2024 - 18:07

Güncelleme: 14.01.2024 - 21:07

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı. Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golü 81. dakikada İrfan Can Kahveci attı.

Fenerbahçe'de yeni transfer Leonardo Bonucci, 28. dakikada sakatlanan Serdar Aziz'in yerine oyuna girdi. İtalyan yıldız, ilk kez Fenerbahçe formasını giydi.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko, 50. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.

Sarı lacivertli takım, bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini aldı. Gaziantep FK ise 4 maç sonra mağlup oldu.

Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 53 yaptı ve maç fazlasıyla Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'e yükseltti. Gaziantep FK ise 21 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK ise Sivasspor deplasmanına gidecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Gaziantep FK 0-1 Fenerbahçe

98' LIVAKOVIC! Ceza sahası içinde topu önünde bulan Dragus rövaşata ile vurdu. Livakovic topu kurtardı!

96' Aralarında kısa süreli tartışma geçen İrfan Can Kahveci ve Riascos sarı kart gördü.

89' Gaziantep FK'de Alexandru Maxim'in yerine Oğulcan Çağlayan oyuna dahil oldu.

88' İNANILMAZ! Joshua King'in kale önüne kestiği topta Michy Batshuayi'nin kafa vuruşunu kaleci kurtardı. Dönen topta tekrar kaleye vuran Batshuayi yan ağları geçemedi.

87' DİREK DİBİNDEN! İçeri iyi kat eden Szymanski, King ile duvar pasının ardından şutunu çekti. Top direk dinbinden dışarı gitti.

82' GOL | Sol kanatta topu alan Szymanski bekletmeden içeriye ortaladı. Düzgün bir kafa vuruşu yapan İrfan Can Kahveci takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

81' Gaziantep etkili geldi. Jayden Oosterwolde'nin kaptırdığı topta Riascos sağ kanattan çıkardı. Denis Dragus'un kaleye vurduğu top farklı şekilde dışarı gitti.

80' Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in yerine Joshua King oyuna dahil oldu.

79' KAÇTI! Szymanski'nin ortasında Bonucci kafayla indirdi. Dzeko'nun vuruşu savunmadan sekti.

78' Ev sahibi ekipte Furkan Soyalp'in yerine Marko Jevtovic oyuna dahil oldu.

73' Mustafa Eskihellaç'ın arka direğe yaptığı ortada Maxim arka direkten kale ağzına çevirdi. Bonucci tehlikeyi uzaklaştırıyor.

70' Ev sahibinde Markovic'in yerine Riascos oyuna dahil oldu.

68' SON ANDA! Bonucci'nin uzun pasında Tadic sol kanatta topu aldı. Tadic'in ceza sahası içine yaptığı ortada savunma top Dzeko'ya gelmeden topu uzaklaştırdı.

66' Fenerbahçe'de hava topu mücadelesinde rakibine faul yapan Michy Batshuayi sarı kart gördü.

65' KALECİ! Tadic'in sol kanattan yaptığı ortaya İrfan Can Kahveci kafayla vurdu. Top kaleci Nita'da kaldı.

64' Fenerbahçe'de Cengiz Ünder ve İsmail Yüksek oyundan alındı. Michy Batshuayi ve İrfan Can Kahveci oyunda.

63' KAÇTI! Tadic'in aşırtma pasında topu önünde bulan Dzeko topu kaleye yollayamadı.

58' Hızlı çıkan ev sahibinde Maxim sol kanattan içeriye süzüldü. Kaleyi karşısına alan Maxim'in sert şutunu Livakovic harika kurtardı.

53' Mert Müldür'ün sağ çaprazdan Fred'e çıkardığı pasta N'Koulou son anda ayak koydu ve tehlikeyi önledi.

50' DİREK! Edin Dzeko'nun penaltı vuruşu yan direkten döndü.

48' Ferdi'nin pasında Fred ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Arda'nın Fred'e yaptığı harekete beyaz noktayı gösterdi.

45' Gaziantep FK'de Ferdi'yi iten Markovic sarı kart gördü.

45' Cengiz Ünder'in sağ kanattan sert kestiği ortaya Fred rövaşata denedi ancak top ayağına oturmadı.

45' Fenerbahçe penaltı bekliyor. Jayden Oosterwolde'nin sol kanattan çevirdiği topta Bonucci yerde kaldı. Sarı-lacivertliler penaltı bekledi.

43' KAÇTI! Fred'in pasında Cengiz sağ kanatta topla buluştu. Ceza sahasına giren Cengiz, dışarıdaki Dzeko'yu gördü. Dzeko'nun vuruşu savunmadan döndü. Pozisyonun ardından hakem, Cengiz'in elle oynadığını işaret etti.

42' Rakiplerinden sıyrılan M'Bakata sol kanattan ilerledi M'Bakata'nın ortası savunmaya da çarpıp kalecide kaldı.

38' Fenerbahçe'de Bonucci, sakatlanan Serdar Aziz'in yerine oyuna girdi.

37' VURAMADI! Hızlı gelen Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sağ kanattan kale önüne çevirdi. Dzeko topu ıska geçince Fenerbahçe mutlak GOL şansını değerlendiremedi.

35' SARI KART! Orta alanda Tadic, Arda Kızıldağ'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Arda Kızıldağ sarı kart gördü.

34' Cengiz Ünder'in kullandığı kornerde Serdar Aziz'in kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

33' MAXIM! Dzeko'nun sol kanattan ortasında arka direkte voleye hazırlanan Szymanski'ye Maxim izin vermedi. Rumen oyuncu araya girip mutlak GOL pozisyonunu önledi.

32' KALECİ! Szymanski'nin harika ara pasında topu alan Cengiz sağ çaprazdan rakibini geçip kaleye vurdu. Kaleciden seken top kornere gitti.

22' GOL ANCAK OFSAYT! Fred'in sol kanada yükselttiği topta Tadic ceza sahası içinde topu alır almaz Szymanski'yi gördü. Szymanski tek vuruşla topu ağlara yolladı ancak pozisyon bitiminde ofsayt bayrağı kalktı.

22' Sol kanattan yapılan ortada N'Koulou'nun ıska geçtiği topta Cengiz Ünder kaleye vuruşunu yapamadı.

20' Mustafa Eskihellaç'ın derin pasında Markovic'ten önce Oosterwolde topa dokunarak tehlikeyi önledi.

13' Fred'in sağ çaprazdan direkt kaleye yolladığı topu Nita son anda kornere çeldi.

12' DIŞARIDA! Ferdi'nin sol kanattan ortasında topu alan Cengiz şut şansı yakalayamadı. Dışarıya açılan topta topun gelişine vuran İsmail Yüksek'in şutu kalenin yanından dışarı gitti.

10' Gaziantep'te Lazar Markovic'e atılan uzun topu Ferdi son anda kesti. Gaziantep FK büyük şanstan yararlanamıyor.

9' SON ANDA! Sağ kanada atılan uzun topta Cengiz hızla ceza sahasına girdi. Sağına çekip içeri ortalayan Cengiz M'Bakata'yı geçemedi. M'Bakata topu uzaklaştırıyor.

7' LIVAKOVIC! Hızlı çıkan Gaziantep'de Maxim'in pasında M'Bakata kaleciyle karşı karşıya kaldı. M'Bakata'nın vuruşu Dominik Livakovic'ten kornere gitti.

2' Rakibinden iki kez sıyrılan Tadic'in ortasında savunma topu karşıladı. Dönen topta Fred'in vuruşu Szymanski'de kaldı. Szymanski'nin vuruşunu kaleci kurtarıyor.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.