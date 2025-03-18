İrfan Peljto kimdir? Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi olacağı iddia edilen İrfan Peljto nereli?
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Irfan Peljto olacak iddiası sosyal medyaya konu oldu. Söylentilere henüz açıklama gelmezken İrfan Peljto 'nun kariyeri merak edildi. Peki, İrfan Peljto kimdir? Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi olacağı iddia edilen İrfan Peljto nereli?
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbide hakem olarak İrfan Peljto’nun görev alacağı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Peki, İrfan Peljto kimdir? Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi olacağı iddia edilen İrfan Peljto nereli?
İRFAN PELJTO KİMDİR?
İrfan Peljto, 18 Temmuz 1984 tarihinde Saraybosna, Bosna-Hersek’te dünyaya geldi.
HAKEMLİK KARİYERİ VE ÖNEMLİ MAÇLARI
2013 yılında Bosna-Hersek Premier Ligi’nde hakemlik kariyerine başladı.
İlk profesyonel maçını 27 Temmuz 2013’te Rudar Prijedor ile Radnik Bijeljina arasında yönetti.
2015 yılından itibaren FIFA kokartı alarak uluslararası arenada maç yönetmeye başladı.
UEFA Elit Hakem Kategorisi'nde yer alarak Avrupa’nın en prestijli maçlarında düdük çaldı.
24 Kasım 2021’de Beşiktaş ile Ajax arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması maçını yöneterek, Bosna-Hersek'ten bu seviyede maç yöneten ilk hakem oldu.
İrfan Peljto’nun Beşiktaş - Galatasaray derbisini yönetip yönetmeyeceği konusunda resmi bir açıklama geldiğinde gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz
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