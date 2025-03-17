Yayınlanma: 17.03.2025 - 13:15

Güncelleme: 17.03.2025 - 13:15

Ünlü caz sanatçısı Kerem Görsev, sanatçı Neco’nun kızı Zeynep Özyılmazel ile evleneceğini duyurdu. Peki, Kerem Görsev kimdir? Caz piyanisti Kerem Görsev kaç yaşında, nereli?

KEREM GÖRSEV KİMDİR?

1961 İstanbul doğumlu Kerem Görsev, müzik eğitimine 1967 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı’nda başlayıp, 1972 yılından sonra İstanbul Devlet Konservatuarı’nda devam etti. Caz tutkusu konservatuar yıllarında başlayan Kerem Görsev, ilk albümünün yayınlanmasına dek, çeşitli Jazz klüplerinde Ed Howard, Rabin Kenyata, Doris Troy, Vinnie Night, LaVerne Butler, Allan Harris, Clifford Jarvis, Harvey Thompson gibi jazz müzisyenleriyle çalıştı. 1994 yılında ilk albümü “Hands and Lips”i yayınlayan sanatçı, 30 yılı aşkın müzik kariyerinde 18 albüm yayınlayarak büyük başarılara imza attı. 2010 yılında yayınladığı ‘Therapy’ albümü, 2011 yılında “Büyük Caz Orkestraları” kategorisinde Grammy aday adayı oldu.

Sanatçı dünden bugüne albüm kayıtlarını, London Abbey Road, L.A United Records gibi büyük müzik stüdyolarında, Londra Filarmoni, Los Angeles Strings, Prag Filarmoni, St. Petersburg Filarmoni orkestraları gibi dünyaca ünlü orkestralarla birlikte tamamladı. Alan Broadbent, Ernie Watts, Joe LaBarbera gibi Grammy ödüllü Caz müzisyenleri ile hem albüm kayıtlarında birlikte çalıştı, hem de Türkiye’de bir çok konser ve jazz festivalinde aynı sahneyi paylaştı. 1998 ve 2003 yıllarında New York’da kaydettiği Warm Autumn ve Meeting Point albümlerinde Russell Gunn, Steve Kirby, Alvester Garnett, Marcus Strickland, Eric Revis ve JD Allen ile birlikte çalıştı ve aynı isimlerle Türkiye’de konserler gerçekleştirdi.

Marciac, Umbria, Pescara, Bologna, Vilnius, Liviv, Makedonya, İslamabad, Bakü gibi Uluslararası tanınan Caz Festivalleri ile New York, Londra, Kopenhag, Muenster, Coesfeld, Hamburg, Köln, Stuttgart, İslamabad ve daha bir çok ülkede konser ve organizasyonlarda sahne alarak dünya çapında müzik severlerle buluştu.

Tüm bunlarla beraber, Görsev’in araştırmacı ve yayıncı kişiliği sayesinde 1997 yılından bu yana yaptığı ‘Kerem Görsev’le Caz’ isimli televizyon programı, ve uzun yıllar devam eden radyo programları ile Caz müziğinin Türkiye’de yaygınlaşması ve tanınmasında büyük katkısı oldu.

Görsev’e trio performanslarında kontrbasta Kağan Yıldız, davulda Ferit Odman eşlik ederken, quartet projesinde saksafonuyla Engin Recepoğulları dahil oluyor. Trio, quartet ve senfonik olarak 3 farklı projesiyle sahne alan Kerem Görsev, ilk albümünden bu yana, trio için düzenlediği bestelerinden, filarmoni orkestrası aranjmanlarına akustik caz müziğinin farklı formatlarını dinleyicileri ile buluştururken, ağırlıklı olarak kendi bestelerinden oluşan repertuvarıyla sahne alarak, dinamik performansı ve yüksek enerjisi ile müzik severlere caz dolu bir deneyim yaşatmaya devam ediyor.

Diskografi:

Hands & Lips (1994)

I Love May (1995)

For Murat (1996)

Relaxing (1997)

Laid Back (1999)

November in St.Petersbourg (2000)

Warm Autumn (2001)

Existence (2002)

Meeting Point (2003)

Orange Juice (2005)

Back Again (2007)

Diversion (2008)

Therapy (2010)

To Bill Evans (2013)

Emirgan (2014)

Four Days (2015)

Spring Water (2017)

After The Hurricane (2018)