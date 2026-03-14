İrfan Saraloğlu'dan Fenerbahçe itirafı: 'Kaybetmeleri bizim için...'

14.03.2026 22:42:00
Cumhuriyet Spor
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray evinde Başakşehir'i 3-0 yendi. Sarı kırmızılılarda yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i Singo, Osimhen ve Nhaga'nın golleriyle 3-0 yendi. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı.

Okan Buruk'un cezasında kulübede yer alan İrfan Saraloğlu maçı değerlendirdi.

FENERBAHÇE İTİRAFI

Saraloğlu açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Önemli bir galibiyet aldık. Fenerbahçe'nin dün kaybetmesi bizim için maçın önemini biraz daha arttırdı. 7 puan farka nasıl ulaşırız, kazanarak ulaşırız. Rakip de ciddi bir rakipti. Çok önemli oyuncuları var, güçlü bir takım. Bu maçın öneminin artması bizim motivasyonumuzu etkilemedi, biz zaten tüm maçları kazanmak zorundayız. Bu maçta birkaç oyuncumuzu dinlendirdik çünkü Şampiyonlar Ligi de var. Bazı oyuncuları da daha az oynatarak rotasyon yaptık.

Maç tamam olmasa da özellikle ikinci yarıda bizim üstünlüğümüz ile geçti. Rakibin eksik kalmasının da etkisi var ama 11'e 11 oynarken de çok pozisyon bulduk. İlk gol, kırmızı karttan sonrasına geldi. İyi oyuncularla kazanmak bize de keyif veriyor."

LIVERPOOL MAÇI YORUMU

"Liverpool maçına da çalışacağız. İlk maçta yaptıklarımızın tekrarı bize doğruyu getirecektir. Rakip de çalışacaktır, önlem alacaktır. O maç bizim için de önemli, onlar için de önemli. Avantaj bizde ve onu korumaya çalışacağız. Ülkemize bayram öncesi bayram hediyesi vermek istiyoruz."

