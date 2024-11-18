Irkçı sözler sarf etmişti: Rodrigo Bentancur'a 7 maç men cezası!

İngiltere Premier Lig'de Tottenham forması giyen Uruguaylı futbolcu Rodrigo Bentancur, takım arkadaşı Heung-Min Son'a söylediği ifadeler nedeniyle 7 maç men cezası aldı.

Irkçı sözler sarf etmişti: Rodrigo Bentancur'a 7 maç men cezası!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.11.2024 - 15:30

Tottenham forması giyen Rodrigo Bentancur, 7 maç men cezası aldı.

İngiltere Futbol Federasyonu, Uruguaylı futbolcuya takım arkadaşı Heung-Min Son ile ilgili söylediği sözler nedeniyle 7 maç men cezası ile birlikte 120 bin Euro para ceazası verdi.

BENTANCUR NE DEMİŞTİ?

Bentancur, ülkesinde katıldığı bir programda takım arkadaşı Son ile ilgilii, "Son ya da Son'un kuzenlerinden biri, Korelilerin hepsi birbirine benziyor" ifadelerini kullanmıştı.

15 MAÇTA FORMA GİYDİ

27 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 15 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.


Etiketler: #Rodrigo Bentancur #heung-min son #tottenham #ırkçılık

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