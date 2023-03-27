İrlanda - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) B Grubu ikinci maçında deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti'ne konuk olacak. Dublin'deki mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 10:59
İrlanda - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri heyecanı devam ediyor.

Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, deplasmanda Stephen Kenny'nin başında olduğu İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

İRLANDA - FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?

Dublin'deki Aviva Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

İRLANDA - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekizli hakem Artur Soares Dias'ın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Fransa B Grubu'ndaki ilk maçında kendi sahasında konuk ettiği Hollanda'yı 4-0 mağlup etmişti.

İrlanda Cumhuriyeti ise ilk haftayı BAY geçmişti.


İrlanda fransa EURO 2024

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