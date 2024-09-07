İrlanda - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
İngiltere, UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup maçında deplasmanda İrlanda ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19.00'da başlayacak.
UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.
Lee Carsley yönetimindeki İngiltere, deplasmanda Heimir Hallgrimsson'un ekibi İrlanda ile karşı karşıya gelecek.
İRLANDA - İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA?
Aviva Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak.
İRLANDA - İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jose Sanchez'in yöneteceği karşılaşma TV 8,5'tan şifresiz bir şekilde yayımlanacak.
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