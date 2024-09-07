İrlanda - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere, UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup maçında deplasmanda İrlanda ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19.00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
07 Eylül 2024 Cumartesi, 11:42
İrlanda - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.

İrlanda - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Lee Carsley yönetimindeki İngiltere, deplasmanda Heimir Hallgrimsson'un ekibi İrlanda ile karşı karşıya gelecek.

İrlanda - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İRLANDA - İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA?

Aviva Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak.

İrlanda - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İRLANDA - İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jose Sanchez'in yöneteceği karşılaşma TV 8,5'tan şifresiz bir şekilde yayımlanacak.

UEFA Uluslar A Ligi ingiltere İrlanda

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