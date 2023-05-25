Isaac Cofie: 'Güçlü bir takıma karşı oynadık'

Yayınlanma: 25.05.2023 - 08:23

Güncelleme: 25.05.2023 - 08:23

Sivassporlu Isaac Cofie, Türkiye Kupası yarı finalinde 3-0 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kendileri açısından zor bir maç olduğunu söyleyen Cofie, "Çok zor bir maçtı. Maçı kaybettik, kupadan elendik. Güçlü bir takıma karşı oynadık. Şimdi önemli olan pazar günkü maçta elimizden geleni yapıp kazanmak. Taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz." sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe maçına ilk 11'de başlayan Isaac Cofie, 77. dakikada yerini Mustapha Yatabare'ye bırakmıştı.