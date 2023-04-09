Işıtan Gün'den Burak Yılmaz'ın ayrıldığı iddialarına yanıt

Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'ın başkanı Işıtan Gün, takımdaki geleceği belirsiz olan Burak Yılmaz ile ilgili konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 15:32
Işıtan Gün'den Burak Yılmaz'ın ayrıldığı iddialarına yanıt
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Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'da geleceği belirsiz olan Burak Yılmaz ile ilgili resmi açıklama geldi.

Hollanda Eredivisie ekibine veda ettiği iddia edilen tecrübeli futbolcu ile ilgili Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün konuştu. 

PAYLAŞIMI 'VEDA' ŞEKLİNDE YORUMLANDI

Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'ın geçtiğimiz hafta oynadığı Groningen maçı sonrası yaptığı paylaşımla dikkat çekti. 37 yaşındaki santrfor, "Fortuna Sittard taraftarları, sizin için oynamak büyük bir şerefti. Her şey için teşekkürler, daha güzel ve başarılı yıllara" ifadelerini kullandı. Burak Yılmaz'ın bu paylaşımı takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlandı.

IŞITAN GÜN KONUŞTU

Radyospor'a konuşan Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılacağına yönelik iddialara cevap verdi.

Işıtan Gün, "Burak Yılmaz'ın Fortuna Sittard'ı bıraktığı yönündeki iddialar doğru değil. Biri bir şey yazıyor, anında bir ülkede gündem oluyor, ardından başka ülkeye yansıyor haber, dedikodunun çıktığı ülke alıp, bakın onlar da yazdı diyor; hâlbuki iddia aynı iddia" açıklamasını yaptı.

Burak Yılmaz'ın Ajax maçında oynayacağını belirten Işıtan Gün, "Olmayan olaylar inanılmaz biçimde yayılıyor. Burak, Ajax maçında sahada olacak. Hiçbir sorunumuz yok. Takımımıza çok katkısı var. Biz de memnunuz o da bizden memnun. Burak 37 yaşında, inanılmaz bir kariyeri var. Antrenör olarak devam etmek isterse, bunu oturur konuşuruz. Oğuzhan Özyakup ve Doğan Erdoğan'ın performanslarından da çok memnunuz" dedi.



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